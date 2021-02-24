صور: منهجية البحث العلمى.. ورشة عمل بالأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الثلاثاء، ورشة عمل عن "منهجية البحث العلمى"، استمرت على مدار يومين بمقر الأكاديمية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L’ENA، من خلال خبرائها الدكتور جان مارك ليرغدا و فرانك فيرمولين.





جاءت الورشة فى إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين للاستفادة من التجارب الرائدة للمدرسة الوطنية فى المجال تدريبى.

وتناولت ورشة العمل على مدار يومين، وفقا لبيان صحفى، تعريف عملية البحث والاستبيان والبحوث التطبيقية وتعريف منهجية البحث، بالإضافة إلى التعريف ببعض المصطلحات التى سيتم استخدامها طوال فترة ورشة العمل مثل مفهوم النظرية والفرضية والنموذج و البراديغم، فضلًا عن شرح أهداف البحث والدراسات للموظف الحكومى أو الموظف بشكل عام.

وتناولت الورشة أيضًا آليات تمكين المتدربين من اتخاذ قرارات سليمة والتحقق المستمر من المعطيات، بالإضافة إلى خطوات بناء المعرفة وهى الاستقراء والاستنتاج والاقتباس وشرح الفرق بينهم.

كما ناقشت ورشة العمل أنواع الاستكشافات التى تُبنى عليها النظريات، مثل الاستكشاف النظرى والتجريبى والهجين، بالإضافة إلى القواعد الإرشادية لعمل مشروع بحثى، وتتضمنت ورشة العمل مناقشات حول كيفية مراجعة الأدبيات وأهدافها من خلال تقديم المشورة العملية فضلًا عن كيفية تصنيف وتنظيم وتعبئة المراجع البحثية المستخدمة.

جاءت ورشة العمل ضمن مجموعة من الفعاليات التدريبية المشتركة التى تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L’ENA).

يُذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد وقعت مذكرة تفاهم بينها وبين المدرسة الوطنية للإدارة، بهدف تدعيم التعاون بين البلدين فى مجال الإدارة العامة وتبادل الخبرات فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل العام والحكومى.

والبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف لتمكين الكوادر الفعالة فى مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة فى صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدى لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية. و يتماشى هذا البرنامج مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة كما يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.