فيديوجراف : مصانع تدوير القمامة.. حكاية إنجاز جديد على طريق التنمية

جدة - نرمين السيد - تنتظر اللائحة التنفيذية لقانون منظومة المخلفات الجديدة إقرارها من قبل مجلس الوزراء.. بعد أن وافقت الحكومة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.





وتشمل المرحلة الأولى 8 محافظات هى: الجيزة، والغربية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، والشرقية، طبقًا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020. من المقرر أن يشارك القطاع الخاص فى تعميم منظومة المخلفات الجديدة فى قطاع التدوير والممثل فى تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، بعد إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات. ووقع الاختيار على 8 شركات مصرية فى المرحلة الأولى، من إجمالى 52 شركة مصرية وأجنبية، لبدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة، باستثمارات 385 مليون دولار.

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