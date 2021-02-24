محمود يس متحدثا رسميا باسم هيئة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، تكليف الأستاذ الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، بالعمل كمتحدث رسمى باسم الهيئة، إلى جانب عمله الحالى.





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