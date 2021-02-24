لجنة النقل بالبرلمان توافق على بيان قطاع الأعمال تحت القبة

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على بيان وزير قطاع الأعمال الذى ألقاه بالجلسة العامة يوم 21 يناير الماضى، وذلك فيما يخص الجزء المتعلق باللجنة، خلال اجتماعها اليوم.





ووجهت اللجنة رسالة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من أجل عقد اجتماع رباعى، وسيكون أول اجتماع رباعى برئاسته وحضور وزيرى قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة، لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، سواء لوزارة قطاع الأعمال العام، أو وزارة النقل، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة، وسيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن. وتابع: "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة".

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