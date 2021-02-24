نقيب الأشراف: شوقى علام وضع دار الإفتاء على خريطة المؤسسات الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأكد نقيب الأشراف، فى بيان اليوم، أن الدكتور شوقى علام تولى منصبه فى وقت غاية الصعوبة قبل 8 أعوام، وأخذ على عاتقه التصدى للفكر التكفيرى والفتاوى المغرضة والآراء الشاذة والمتطرفة، وبيان صحيح الدين الإسلامى الوسطى، وتمكن من أن يضع الدار على خريطة المؤسسات الكبرى، حتى تم اعتمادها كمرجعية للفتاوى من قبل البرلمان الأوروبى.

وقال إن "دار الإفتاء تحت قيادة الدكتور شوقى علام تسير بخطى ثابتة، وتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، للحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة"، منوها بالدور الرائد الذى تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير فى المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.

ودعا نقيب الأشراف بالتوفيق للدكتور شوقى علام فى استكمال مهمته نحو الحفاظ على عقول الشباب وتجديد الخطاب الدينى ومساعدة الدولة المصرية فى قضية التجديد التى دعا لها الرئيس السيسى منذ أكثر من خمس سنوات.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 "تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة"، وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.