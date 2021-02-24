وزير التموين السودانى يعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، لوزارة الخارجية، أنه تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين فى قطاع التجارة، وبحث سبل المضى قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون المتاحة فى عدد من القطاعات التجارية ذات الأولوية لدى البلدين.
من جانبه، عبر الوزير السودانى عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الكبيرة فى مجالى التجارة والتموين، مثمناً أوجه الدعم المصرى للسودان فى شتى مجالات التعاون.
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