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البابا تواضروس الثاني يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالعباسية

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم  الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 
ويعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك في تمام السادسة والنصف مساء.   

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الثلاثاء بتذكار نياحة القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي في عام 1923 تلميذ القديس العظيم الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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