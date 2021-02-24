صور.. ‎جلسة خاصة عن المناطق غير الرسمية بالمؤتمر العربى الثانى للأراضى

جدة - نرمين السيد - وتناول الحضور فى جلسة خاصة اليوم عن المناطق غير الرسمية، وأنشطة الصندوق بصورة عامة مع التركيز على المنهج المتكامل الذى يعمل به فى الوقت الحاضر من خلال التعاون مع عدد من الجهات الدولية.

‎وعرض المهندس هشام جوهر نبذة عن تصنيف المناطق العشوائية فى مصر، وحجم القضية التى تتعامل معها الحكومة وعدد من السياسات والآليات المستخدمة فى التطوير وعلاقتها بقضايا الارض وتوفرها.

‎كما أوضح المنهج المتكامل الذى يتم بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى التصنيف الجديد المقترح لمناطق التطوير العمرانى، والذى يتم فى ضوء دراسة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى الأدوات التطويرية المختلفة المستخدمة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بالإضافة إلى الدراسات التى تتم بدعم من البنك الإفريقى للتنمية، حيث تتضافر الجهود جميعا من أجل هدف واحد.

وقد شارك بالجلسة المهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى تناولت التعديلات الخاصة بالقوانين ذات الصلة وتأثيرها على عمليات التخطيط والتنمية.

كما شاركت د. سلمى يسرى مدير مشروع الارتقاء الحضرى التشاركى، على مستوى المدينة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة، بإعطاء نبذة عن أهمية النظر على مستوى المدينة ككل، واتباع منهجيات جديدة، يمكن من خلالها تحقيق اقتصاديات تنموية أفضل.

كما أشارت إلى نشر تجربة مصر فى التصنيف على مستوى الوطن العربى، حيث القضايا الرئيسية تتشابه مع خصوصية الظروف المحلية لكل دولة.

‎وقد أكدت د. سحر عطية، أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، واستشارى الوكالة الألمانية، أن التنسيق الحالى بين الصندوق والهيئة والجهات الدولية فى الوقت الحالى، يشهد طفرة تساهم بشكل حقيقى فى عمليات التنمية المتكاملة.

أدار الجلسة د. مهاب الرفاعى، خبير السياسات الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والذى أكد على الحوار المستمر والمتكامل بين كافة الأطراف يقود لتحقيق الأهداف المرجوة للتنمية.