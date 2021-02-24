صور.. صحة الشرقية تنتهى من تطعيم 1724 فردا بلقاح كورونا

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وصرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم تطعيم 666 فردا من الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالى ما تم تطعيمهم بالمحافظة 1724 من الكوادر الطبية.
وبين أنه تم تطعيم 558 بمستشفيات العزل بالمحافظة، و500 بمستشفيات الجامعة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالمستشفيات قبل التطعيم، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 436 فردا حتى الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.
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