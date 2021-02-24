البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى بالعباسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح البابا، أنه من المقرر أن يعقد المجمع المقدس ومن قبله اجتماع اللجان إلى جانب سيامة أساقفة جدد وتجليس أساقفة أيضا، كما يتم الاحتفال بمرور عام على نياحة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى والذى يعد أب رهبان البرية، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، إن الكنيسة ستحتفل بعمل (الميرون) المقدس لمدة يومين وهى المرة الأربعين فى تاريخ الكنيسة، وبعد ذلك سيتم حضور الميرون لـ50 قداسا خلال الصوم الكبير، وسيتم خلال الفترة المقبلة سيامة أباء كهنة وفى شم النسيم سيتم وضع خميرة الميرون، لافتا إلى أنه سيتم توقف الاجتماع الأسبوعى خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف قداسة البابا تواضروس أن الصلاة تجلب الفرح والسرور إلى النفس الإنسانية، وأن سر دوام النعمة والفضيلة هو فى دوام الصلاة، وأن صلاة الإنسان تسنده يوميا فى كل تفاصيل حياته.

وتابع البابا تواضروس الثانى أنه لا توجد نعمة عند الانسان الذى لا يصلى وتكون وسيلة للتأمل فى أعمال الله وصفاته، كما أنها تأخذ شكل التسبيح التى يقدمها الإنسان لله بشكل مُنغم، وهو أمر يسبب التهليل للنفس الإنسانية.