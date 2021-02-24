مدبولى يطلع على نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولى، لاستعراض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.





وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتى تأتى فى إطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين من جانب، والتعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق ومن جانب آخر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية استمرار جهود اللجان الفنية الثنائية التى تعقد بشكل دورى لما لها من أثر كبير فى حل أى مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير هذا التعاون، فضلا عن العمل على وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثى التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، تمهيدا لمناقشتها على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة.

واستعرضت أهم مطالب الجانب الأردنى، والوثائق المقترح توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة فى المجالات التى تم الاتفاق على التعاون بشأنها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا موقف المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك فى قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل وغيرها.