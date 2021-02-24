انت الان تتابع تفاصيل خبر عقوبة الزواج الثاني دون علم الزوجة بمشروع قانون الأحوال الشخصية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، بمعالجة العديد من القضايا التي تؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر المصرية، بهدف تنظيم أوضاع الأسرة، و تحسين الأحوال المدنية، و من ضمن القضايا التي تطرق إليها القانون الجديد: هي قضية تعدد الزوجات على ذمة رجل واحد دون علمهن; و قد اقر مشروع القانون الجديد عقوبات على الزوج في حال تعدد زوجاته دون علمهن. فدعوني أطلعكم سريعاً على عقوبة الزواج الثاني دون علم الزوجة، كذلك أهم النقاط الأخرى التي تطرق إليها مشروع القانون.

أهم ما جاء في المادة 58

طبقا لما جاء في المادة 58 من مشروع القانون، فعلى الزوج في حالة كونه متزوجاً أن يبين حالته الاجتماعية في عقد زواجه الجديد، ذاكراً اسم زوجته، أو زوجاته، كذلك مكان أقامتهن، كما أكد مشروع القانون أيضاً، أنه على الزوج إعلام زوجاته بزواجه الجديد عن طريق كتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، و في حالة مخالفة الزوج لأحدى هذه القوانين تطبيق عليه العقوبة التي أقرتها نفس المادة، كذلك أوضح القانون انه في حالة تضرر الزوجة من قرار زواج زوجها، فلها الحق في طلب الطلاق، كذلك أوضح أنه يحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق في حالة تبين لها أن زوجها متزوج من أخرى على غير علمها،كذلك يحق لها طلب الطلاق في حالة إحساسها بالضرر حتي بعد مضي عام على علمها، و يتجدد هذا الإجراء كلما تزوج الزوج بأخرى.

عقوبة الزواج الثاني دون علم الزوجة

جاءت العقوبة، عقوبة الزواج الثاني دون علم الزوجة كالاتي: حبس الزوج لمدة لا تزيد عن عام، أو إلزامه بغرامة ما بين الـ 20 و الـ 50 ألفا، أو كلاهما معاً، كذلك تنص العقوبة على معاقبة المأذون بنفس عقوبة الزوج، في حالة عدم إخطار زوجات الرجل بزواجه الجديد.

النقاط الأخرى التي تطرق إليها مشروع القانون: