7 حالات مستثناه من ضريبة التصرف العقاري 2.5% من قيمة الشقة قبل التسجيل بالشهر العقاري

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محمد سياف - ابو ظبي - هناك ضريبة تسمى ضريبة التصرف العقاري، وقيمتها 2.5% من قيمة الشقة أو العقار، ويجب دفع هذه الضريبة أولاً قبل البدء في تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وذلك بحسب تصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان أمس مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد الفضائية.

7 حالات مستثناه من ضريبة التصرف العقاري 2.5% من قيمة الشقة

كما أن هناك ضرائب أخرى يتم دفعها أثناء تسجيل العقارات، ومنها 1% من قيمة العقار، حيث يتم تحرير عقد البيع عل يد محامي مثبت بالنقابة ودفع 1% رسوم من قيمة العقد ضريبة، وعائد هذه الضريبة لنقابة المحامين.

وثار جدل كبير حول ضريبة التصرف العقاري كونها أحد الأوراق المطلوبة من أجل تسجيل العقارات في الشهر العقاري، ولكن وفق قانون رقم 91 لعام 2005 وتعديلاته في عام 2013 والكتاب الدوري رقم 16 لعام 2014، فإن هناك 7 حالات مستثناه من ضريبة الـ2.5%.

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1- المساكن والأراضي المعدة للبناء بالقرى.

2- الشخص الذي تؤول له ملكية الشقة بالميراث.

3- التبرع أو الهبة لأقارب صاحب العقار من الأصل أو الفرع.

4- حال التبرع بالعقار لجهة حكومية أو انتزاع العقار للمصلحة العامة.

5- العقار الذي تم شراءه من شركة عقارية أو مشروعات الدولة السكنية.

6- الأراضي الزراعية الغير معدة للبناء، نظراً لأنها تدفع ضريبة الأطيان الزراعية.

7- تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة.