وزارة الأوقاف تنهى خدمة عدد من العاملين بناء على أحكام قضائية

جدة - نرمين السيد - أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، خدمة عدد من العاملين طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.





وأوضح بيان صحفى، أن الأئمة هم: "أحمد مجاهد عربى فرغلى إمام وخطيب بأوقاف أسوان - كمال إبراهيم إبراهيم الفضالى فنى هندسى بأوقاف الغربية - طارق أحمد الفادى عامل مسجد بأوقاف سوهاج - رمضان أحمد أبو زيد إبراهيم عامل مسجد بأوقاف سوهاج. وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف أسوان والغربية وسوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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