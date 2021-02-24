صور.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير شارع المنيل بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم، مؤكدًا أن خدمة المواطنين هى الأولوية الأولى لمحافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين "الباشا والسرايا والروضة"، بالإضافة إلى تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق بين المحافظة والمجتمع المدنى.

وأشار خالد عبد العال، إلى أنه تم مراعاة اللمسة الجمالية فى تطوير الشارع خصوصا فى تطوير الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة لتناسب الطابع المميز لحى المنيل.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتطوير الميادين والأماكن العريقة بالعاصمة والتى تحمل طابع مميز ومن ضمنها حى المنيل الذى يعد من أعرق أحياء القاهرة.

وقد لاقى تطوير الشارع استحسان المواطنين الذين عانوا من سوء حالة الشارع لفترة طويلة، بسبب الآثار المترتبة على أعمال البنية التحتية التى تمت به.