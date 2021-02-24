وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، أوضح سعد: "وزير المالية أكد أن ضريبة التصرفات المالية موجودة منذ عام 1939، ووزارة المالية كانت تباشر جمع 2.5 % من قيمة العقار المسجلة فى عقود بيع العقارات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة للتسهيل على المواطنين، تضم وزيرى العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعنية، مبينا أن طرح اللجنة المشكلة تعديلات عاجلة بقانون الشهر العقارى أمر وارد، ومن الممكن على سبيل المثال تقسيط مبلغ التصرفات الضريبة العقارية.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء ما تردد بشأن أن القانون يستهدف فرض جباية على المواطنين، قائلا: "أمر غير صحيح، ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939، إضافة إلى أنها متوفرة فى كل دول العالم".
وشدد سعد على أن توثيق المنازل بالشهر العقارى يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التحايل، مضيفا: "الأموال المحصلة من المواطنين تنفق على المشروعات، ما تحصل عليه الدولة من المواطن يعود إليه مرة أخرى".
وقال إن تحديد القانون رسوم بقيمة 1% لنقابة المحامين، يأتى لكون توثيق العقود يشترط توقيع محامى، وهو ما ستطلب اللجوء إلى نقابة المحامين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الوزراء: ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939 والقرى معفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.