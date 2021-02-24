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حسن إسميك: 9 مبادئ يعتمد عليها الرئيس السيسي للانطلاق نحو التنمية

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قال حسن إسميك، رئيس مجلس أمناء مركز استراتجيك للدراسات والأبحاث، إن السياسة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم تقوم على تسعة مبادئ أساسية، هي: الانفتاح – الشفافية والحوار الشعبي العام - شمولية البناء في جميع الميادين (الاقتصاد والسياسة والفن والثقافة والتعليم) – قوة الدولة من قوة مؤسساتها – الحد من التكاليف الزائدة ومحاربة الفساد - دعم التعليم في المدن والقرى - اقتصاد منفتح ومتعدد – قوة المؤسسة العسكرية – المستقبل مرهون بالشباب.

 وأشار إسميك، إلى أن الرئيس السيسي وإدارته السياسية يعلمون أن مصر هي التاريخ الذي يسجل أسماء رجاله، وأن الحفاظ عليها رسالة إنسانية عامة، وأن حمايتها واجب وأمانة، خاصة وأنها اليوم على شفير الدمار بسبب خوارج العصر الذين لا يريدون الخير لها ولا لأهلها.

وأكد رئيس مركز استراتجيك للدراسات والأبحاث، أنه لم يكن أمام السيسي من بدّ سوى اتباع أسلوب الحزم والعزم والصدق والصراحة، لتستطيع مصر مواجهة أزماتها والإنطلاق في مضمار التنمية والتطور على خطى طريقة "السيسي" التي يقود بها الرئيس البلاد اليوم، معتمدًا منهجية خاصة ومختلفة بالمقارنة مع زعماء مصر السابقين.

ولفت إسميك، أنه صادف أن قرأ كتابًا بعنوان البوتنية، يتحدث عن نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إدارة الدولة الروسية، وتخليصها من الفساد وبراثن المافيا التي كانت تتحكم في مفاصل البلاد، لينقلها من حالة الفقر والفوضى إلى الاستقرار واستعادة مكانتها كقوة عالمية عظمى، مؤكدا أنه وجد تشابهًا كبيرًا بينهما، فكل من الزعيمين متأثران بمنهج الفيلسوف العربي ابن خلدون الذي يرى أن إدارة الشؤون السياسية في الدولة يجب أن تهدف لتحقيق مصالح أفرادها وسعادتهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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