الإنتاج الحربي يشارك في معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات.. ونشاط مكثف لأنظمة التسليح والدفاع

شاركت وزارة الإنتاج الحربي، في حضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، فى الجناح المصري، بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية،والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت في معرضي الدفاع الدولي "IDEX 2017" IDEX 2019". والتقى المهندس محمد أحمد موسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم، وعددا من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة به.

مصر تشارك بمعرض IDEX 2021 لأنظمة التسليح والدفاع في أبو ظبي

توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، السبت الماضي الموافق 20 فبراير 2021، إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من25:21 فبراير الحالي.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض " EDEX 2021 " الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام ٢٠١٨.

الإنتاج الحربى فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات

نشرت وزارة الإنتاج الحربي اليوم، الأحد، فيديو جرافا حول مشاركة الوزارة فى معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 25:21 فبراير الجاري.

وعرضت الوزارة صورا من داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بجوار الجهات التصنيعية الأخرى في جناح جمهورية مصر العربية قبل بدء فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والذي يحضره ويشارك في فعالياته المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من الشركات العالمية بمعرض IDEX 2021

شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، في فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى في الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، وقد عكس الافتتاح التنظيم الفريد والمتميز للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين، كما عكس افتتاح المعرض التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع العسكري بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض قام الوزير "مرسي" بجولة بالمعرض تفقد خلالها عددا من أجنحة الدول المشاركة من مختلف الدول حيث اطلع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة، وذلك في إطار المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي في المعرض، حيث كان للوزارة مشاركة متميزة في نسختيّ عام 2017 و2019.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش اليوم الأول بطارق نوبار ممثل شركة "Rolls Royce" ، و Mile Pejcic ممثل شركة "TRB" بالبوسنة والهرسك والتي تعمل في مجال الأسلحة الصغيرة والطابات والقنابل 40 مم.

كما تم استقبال جون مارك بيدان رئيس شركة تاليس الدولية بالشرق الأوسط العاملة في مجال تصنيع أجهزة الإتصال ذات التكنولوجيا العالمية داخل جناح "الإنتاج الحربي" بالمعرض.

وتم عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما سيتم دعوة الشركات إلى المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري وذلك بعد النجاح الذى حققه فى دورة عام ٢٠١٨.

نسعى لشراكات عالمية في الأنظمة الدفاعية المتطورة

واستقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي عدد من الشركات المشاركة بمعرض "IDEX 2021" المقام بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 21-25 فبراير الجاري، كما قام "مرسي" بزيارة جناح شركة تاليس والتقي " بـ باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية، وذلك خلال فاعليات اليوم الثاني من المعرض، خلال مشاركته بفاعليات " IDEX 2021" أبو ظبي.

وتمثلت اللقاءات في قيام ممثلي شركة "ED PRO" الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي، حيث قام ممثلو الشركة الصربية باستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من ( الذخائر / والمحركات ) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة.

وأشاد " مرسي" بما شاهده من منتجات حربية للشركة الصربية مواكبة لأحدث التكنولوجيات المستخدمة حول العالم كما أشار إلي العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى، حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما استقبل "وزير الدولة للإنتاج الحربى" وفد شركة " هيونداى الكورية" التي تعمل في صناعة المدرعات واطلع سيادته علي معروضات الشركة من المعدات العسكرية.

وأعرب "مرسي" خلال اللقاء عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك قامت شركة " أكس كلابر" بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى وأطلع الوزير " مرسي" والوفد المرافق لسيادته علي منتجات هذه الشركة العاملة في مجال محركات المدرعات ، كما دعا ممثلو الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربى للإطلاع عن كثب علي الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد اوجه للتعاون علي ارض الواقع.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي بوفد من البحرين لبحث سبل التعاون المشترك

وفي ختام فاعليات اليوم الثاني بالمعرض قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية والتقي بالسيد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس ، حيث قام الوزير " مرسي" في بداية اللقاء بإجراء عرض تقديمى عن شركات ووحدات الإنتاج الحربى وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات.

وأشاد "مرسي " بقوة العلاقات التي تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات الفرنسية المشاركة في المعرض، والتي تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى الإطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربي لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه أشاد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية كما أعرب " باتريس كين " عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة تاليس وشركات وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض ""EDEX 2021 المقرر إقامته في مصر نهاية هذا العام.

كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بلقاء عدد اخر من ممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمعرض وتتمثل في شركة " مان يوران الفرنسية" وشركة " كيازما الإيطالية لصناعة المواسير" وشركة " تشكوزلفاكيا جروب" العاملة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة.

لبحث التعاون فى التصنيع العسكري.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي ممثلي «هانوا تكوين» الكورية بـ إيدكس 2021

التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ممثلي شركة "هانوا تكوين" الكورية خلال زيارتهم لجناح الوزارة، وذلك على هامش اليوم الثالث من معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

واستعرض ممثلو الشركة إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من المعدات العسكرية، وأشاد الوزير بما استمع إليه عن الإمكانيات التكنولوجية للشركة، وتمت مناقشة إمكانية نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها الشركة إلى شركات الإنتاج الحربي فى ظل الاهتمام بتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في المرحلة الراهنة.

وأكد "مرسي" ترحيبه بزيارة وفد من الشركة الكورية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على أرض الواقع ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة "هانوا تكوين" الكورية في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وكان الهدف من هذه الشراكة الاستفادة من خبرة شركة "هانوا تكوين" الكورية في مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة، وذلك للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة في هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي أعرب خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري.

وأشاد الوزير بالتنظيم المتميز لمعرض "IDEX 2021"، موضحًا أن هذا المعرض بمثابة منصة عالمية بارزة لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم وتبادل الخبرات والأفكار وعرض الإبتكارات والمشروعات المتقدمة فى تطوير الصناعات الدفاعية وتحديثها، كما يعد منصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بشئون الدفاع وعقد الشراكات مع دول العالم من أجل تحقيق طفرة صناعية فى مجال التصنيع العسكري، معربًا عن تطلعه للمشاركة فى الدورة القادمة للمعرض مؤكدًا أنه يثق بأنها ستكون على مستوى عالمي عال فى التنظيم والمشاركة كما هو معتاد بكل دورة.

وأكد أن الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.

وحرص الوزير في ختام مشاركته بالمعرض على التقاط صورة مع أعضاء بعثة الإنتاج الحربي المشاركة في IDEX 2021.

محمد بن زايد يتفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض 2021 IDEX ويشيد بتكنولوجيا التصنيع العسكري

تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" المقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من ۲١ إلى 25 فبراير الحالي.

وأعرب "بن زايد" عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بجناح الوزارة، وعلى رأسها الرشاش المتعدد، وهو من أحدث ما أنتجته شركات الإنتاج الحربي، كما تشارك الوزارة بنموذج للمدرعة "سينا ۲۰۰".

واستمع إلى عرض ممثلي وزارة الإنتاج الحربی للإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة للمعروضات المشاركة بالمعرض.

وأشاد بن زاید بالتكنولوجيا المتقدمة التي وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري من أسلحة وذخائر ومعدات والتي تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

وزير الإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لمعرض "IDEX 2021" بأبو ظبى

عاد إلى أرض الوطن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد انتهاء زيارته ومشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي قام خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما وجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير "مرسي" أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "IDEX 2021"، مشيدة بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.