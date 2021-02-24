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انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروع قانون الأحوال الشخصية.. 7 حالات تمنع صحة الزواج وتعتبره غير صحيح والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قدمت الحكمة المصرية مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وخلال الأسبوع المقبل سوف تقوم اللجنة التشريعية بالبرلمان بمناقشته، ووفق التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون فإن هناك حالات يعتبر الزواج فيها باطلاً وغير صحيح.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وحالات عدم صحة الزواج
وجاءت حالات عدم صحة الزواج في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد وفق ما يلي:
1- الزواج ممن لا تدين بدين سماوي يعد غير صحيحاً.
2- زواج المسلمة من غير المسلم زواج غير صحيح.
3- الزواج من زوجة الغير.
4- الزواج بامرأة ما زالت ما زالت في عدتها من الغير.
5- الزواج بأخت مطلقته قبل انقضاء عدتها.
6- الجمع بين زوجتين بينهما نسب أو رضاع، يحرم الزواج بسببه.
7- الجمع بين أكثر من 4 زوجات في وقت واحد وفي عصمته، وتعتبر المرأة المطلقة في عصمة الرجل ما دامت في عدتها.
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ووفق قانون الأحوال الشخصية الجديد فإن زواج المرأة البائن بينونة كبرى ممن بانت منه يعتبر غير صحيحاً ما دامت في عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً وبزواج صحيح.
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