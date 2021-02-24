انت الان تتابع تفاصيل خبر اجتماع مجلس الوزراء اليوم و دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يترأس الاجتماع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اجتماع مجلس الوزراء اليوم منذ قليل، تم البدء في القيام بالاجتماع الأسبوعي و الدوري بمجلس الوزراء، وذلك بحضور فخامة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وهو القائم بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والقرارات الخاصة بالامتحانات، وكذلك عن مستقبل الدراسة مع اقتراب موعد بدء الفصل الدراسي الثاني؟.

وسوف نتابع فى المقالة آخر القرارات الصادرة بخصوص تلك الملفات الهامة والتي تعمل الحكومة على وضع حلولا لها في أقرب وقت وبأقل جهد.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم و اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا:

وفيما يخص لقاحات كورونا، كان من المُقرر، أن تقوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الإسكان، بعرض مستجدات اللقاح وطرق التعاقد عليها في الاجتماع المقام اليوم، وعن الخطط والآليات المحتملة، والتي سوف تواجه من خلالها الوزارة “الموجهة الثانية” المحتملة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “، وهناك أخبار عن وصول كميات مختلفة لموانئ مصر البحرية والجوية من اللقاحات المختلفة، والتي تم التعاقد عليها مسبقا بواسطة الوزيرة.

تستعد مصر لاستقبال كميات إضافية جديدة من اللقاحات والتي تُقدر إعدادها ب 50 مليون لقاح، وذلك في غضون الأيام القلائل القادمة من خاتمة شهر شباط / فبراير لعام 2021 وقد أكدت الوزارة على فتح أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة الراغبين، هم وكبار السن والذين لهم الحق والأولوية في تلقى اللقاحات، لكي يقوموا بتسجيل أسمائهم علي الموقع للحصول على اللقاحات في أقرب وقت ممكن، ومن المُقرر أنه سوف يتم فتح باب التلقيح بدء من يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما تأكدت الوزارة من توفير الكميات اللازمة من اللقاحات وعلى حصول كافة الأطقم الطبية المختلفة للتلقيح حرصا على سلامتهم وعلى استكمال عملية التلقيح بسلام.

كذلك أكدت الوزارة على رعايتها الخاصة بالجيش الأبيض وما له من أهمية كـ ” خط دفاع أمامي ” يدافع عن مصر أمام غزاتها من الفيروسات والأمراض الخبيثة والتي تهدد شعبها الحبيب وفى مقدمتها الفيروس اللعين أعاننا الله على الخلاص منه قريبا فيروس كورونا المستجد على ديارنا المصرية.

الامتحانات ومستقبل الدراسة والجامعات

وهناك أخبار عن قيام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعرض آخر مستجدات واستعدادات الوزارة والمديريات التعليمية في كافة أنحاء الجمهورية، استعدادا للامتحانات، بعرض مقترحاته وخططه الرائدة أمام كافة الوزارة والمجتمعين في اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لشرح إمكانية البدء في الامتحانات، والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك فضلا عن كافة الاستعدادات التي تتخذها الوزارة تحسبا وتأكيدا على حرص الكلية على سلامة الطلاب، ووقايتهم من فرص الإصابة أثناء قيامهم بأداء الامتحانات، وكذلك استعدادا لعودة الدراسة مرة آخرى في مقتبل شهر مارس القادم.