خالد مجاهد.. صوت «الصحة» ورائد التواصل المجتمعى

جدة - نرمين السيد - خالد مجاهد من مواليد 12 سبتمبر 1986، حيث ترجع أصوله لمحافظة القليوبية، ولكنه نشأ وتربى بالقاهرة.

بدأ الدكتور خالد مجاهد عمله بعد تخرجه فى كلية الطب، كطبيب جهاز هضمى وكبد بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ثم العمل بالمعهد القومى للكبد التابع لوزارة الصحة.

بعد ذلك عمل مجاهد متحدثا رسميا لوزارة الصحة عام 2015، فى عهد الدكتور أحمد عماد راضى، وزير الصحة السابق، لقرابة 3 سنوات.

وفى عام 2018، عين مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا فى عهد وزيرة الصحة الحالية، ثم مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، بجانب عمله متحدثا رسميا للوزارة فى فبراير 2021، لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية فى التواصل المجتمعى وإبراز جهود الوزارة فى مختلف قطاعاتها وهيئاتها.

وخلال فترة عمله بالوزارة لم يقم الدكتور خالد مجاهد بالعمل كمستشار إعلامى ومتحدث رسمى لها فقط، لكنه عمل على تطوير القسم أو المكتب الإعلامى بالوزارة، ليجعل من خلالها التواصل مع المواطنين أو حل مشاكلهم بطرق أسرع.

ونجح خالد مجاهد النشيط فى استحداث وإنشاء مجموعة عمل قوية، لسرعة الاستجابة لجميع الحالات الإنسانية، التى يتم رصدها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو الحالات التى يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الأخبارية أنواعها، أو من خلال الحالات التى يتم إرسالها من الصحفيين ومندوبى الوزارة، فكان هو أول من نفذ تلك الفكرة وطبقها داخل وزارة الصحة.

كما امتد نشاط مجاهد إلى إنشاء غرفة عمليات، لرصد ومتابعة كل ما يحدث بالشارع المصرى خاص بملف الصحة، ومتابعة رد فعل المواطنين على كل قرار يتم أخذه.

لم يكن خالد مجاهد صاحب فكر العمل الفردى، لكنه كان يؤمن بأن العمل كفريق هو أفضل الطرق للوصول إلى الأهداف المرجوة، حيث استعان بالكوادر الشبابية ودمجهم بالعمل فى كافة الملفات المهمة داخل الوزارة وتشكيل مجموعة عمل قوية.

كما واصل خالد مجاهد إدارة الملف المنوط به باقتدار، عبر التواصل الدائم مع مديرى المستشفيات ومتابعة الحالات الإنسانية، التى يتم توجيهها من قبل الوزارة، والتى يتم رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

ومع بدء جائحة كورونا، سارع مجاهد بالتفكير والتنفيذ على الفور بإنشاء غرفة عمليات خاصة خلال جائحة كورونا، لمتابعة كل ما ينشر أو يبث على صفحات التواصل الاجتماعى ومساعدة حالات الاستغاثة التى ترصدها الوزارة.

كما كان لـ مجاهد دور بارز فى استحداث ملف وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا داخل الوزارة، فكان هو أول من قام بالاهتمام به وخاصة أنها وسيلة تهم جموع كثيرة من الشعب المصرى، بالإضافة إلى تأثيرها القوى على المواطنين، فقام بالاهتمام بمنصات الوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعى والعمل على تطويرها.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لديها 250 ألف متابع، إلى أن وصلت فى عام ونصف فقط إلى 11 مليون متابع فى عهده، من خلال تطوير المحتوى الذى تقدمه الوزارة للجمهور.

لم يتوقف نشاط خالد مجاهد عند هذا الحد، لكنه اهتم أيضا بالملفات التوعوية، وإسنادها لمتخصصين بالوزارة، للعمل على تقديم نصائح جيدة ومهمة لجميع المواطنين بمختلف أعمارهم، لكافة الأمراض.

كما عمل أيضا على إنتاج وتقديم محتوى توعوى مصور "فيديو"، بطريقة مبسطة يفهمه المواطن العادى، لتغيير مفاهيمهم الصحية عن تعاملهم من الأمراض أو الأشياء التى قد تكون لها أثر سلبى على حياتهم.

وخلال فترة توليه الملف الإعلامى بوزارة الصحة، نجح خالد مجاهد فى استحداث ملف التوعية، والذى يخدم العديد من القضايا الصحية من ضمنها "جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأمين الصحى الشامل، والمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة".