ماهو محتوى نجوى الذى وجه وزير التعليم الطلاب بالمذاكرة منه

جدة - نرمين السيد - طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من طلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، الاطلاع على مصادر التعليم التفاعلية التى يوفرها محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS، لافتا إلى أنها فرصة ذهبية للمذاكرة بشكل أمتع وأبسط.





وقال وزير التعليم عبر حسابه على "فيسبوك" إن محتوى نجوى يعتبر منصة تعليمية عبر الإنترنت مزودة بأدوات تحليلية تسهم فى تعزيز التحصيل الدراسى، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية مميزة، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المميزة. يذكر أن محتوى نجوى يهدف لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقا لنظام التعليم الجديد. ومحتوى نجوى قامت به شركة ناشئة فى مجال تكنولوجيا التعليم تهدف إلى مساعدة المعلمين على التدريس والطلاب على التعلم، وتوفر بوابة نجوى التعليمية أسئلة وتدريبات على الدروس بطريقة منظمة للغاية وهو ما يساعد الطلاب على التعلم وفهم المسائل بسرعة. ويتيح محتوى نجوى للطلاب الوصول إلى مصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة الدروس بشكل أمتع.

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