بدون ملاحظات.. مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش تجديد الأيزو للجودة والسلامة

اجتازت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تفتيشات تجديد شهادات الأيزو، للعام الثالث عشر على التوالي دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق ، من خلال تحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001-2018)، الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT المتخصصة في مجالات الجودة.

وبهذه المناسبة ، هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي تجديد اعتماد الايزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق مؤكدا علي حرص جميع شركات مصر للطيران على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والتي نضعها في مقدمة أولوياتنا تحت أي ظروف ، بل و ادت جائحة كورونا الي مضاعفة حجم مسئولياتنا واهتمامنا في الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ."

وأضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، عقب الاجتماع الذي انعقد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، " أن الشركة قد اجتازت جميع المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة ، لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.

وأكد أن تجديد الشهادات للمرة الثالثة عشر على التوالي يُعد إثباتًا على الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه أعرب الطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته بإجتياز الشركة لشهادات "الايزو " و على متابعه تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتي أدت إلى النتائج الإيجابية والتطور السريع على جميع الأصعدة ، كما قدم منير بالإنابة عن قيادات مصر للطيران الشكر لكل فرق العمل على جهودهم المشرفة وأدائهم الرائع و على التطور السريع في نظم الأداء والتي أدت إلى رضاء الوفد علي جميع اساليب الأداء والمتطلبات والحصول على تجديد الاعتماد.

هذا وقد تم إجراء المراجعة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة و الجودة و القياسات وجميع القطاعات والإدارات العامة لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وهو ماأشاد به مفتشي شركة GIC EGYPT .

يأتي اجتياز مصر للطيران لهذا التفتيش كأحد اهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران كبري رائدة في مجال تطبيق كافة إجراءات السلامة و معايير الجودة القياسية الدولية.