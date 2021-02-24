انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021.. حبس الزوج سنة و50 ألف جنيه غرامة حال إخفاء الزوجة الثانية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس الوزراء على قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021، وأحالة إلى مجلس النواب، والذي تناقشة اللجنة التشريعية بالبرلمان الأسبوع المقبل، وينظم القانون أحكام الزواج والطلاق والخطوبة والولاية على المال، والعديد من القضايا الأخرى مثل قضايا النسب وحضانة الأطفال والنفقة وغير ذلك، ويحتوي القانون على 194 مادة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021

وعالج قانون الأحوال الشخصية التي أحالته الحكومة للبرلمان برئاسة المتسشار حنفي جبالي مسألة تعدد الزوجات وإخفاء الزوج زواجه من ثانية أو زوجات أخرى، ووضع عقوبة على الزوج حال إخفاءه زواجه بزوجة ثانية أو أكثر.

ووفق المادة 58 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021، فإنه يجب على الزوج الإقرار في عقد الزواج بحالته الإجتماعية، وفي حال زواجه بأخرى يجب عليه أن يقر بإسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، ويجب على المأذون إعلامهن بالزواج بجواب مسجل بعلم الوصول.

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كما نص القانون على أنه حال إخفاء الزوج زواجه بأخرى فإنه يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه ولا تقل على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وكذلك يعاقب المأذون بنفس العقوبة حال عدم إلزامه بإعلام الزوجات الأخرى بزواجه من زوجة جديدة، ويجوز للزوجة طلب الطلاق حال وقوع ضرر معنوي أو مادي عليها من زواج الزوج بأخرى.