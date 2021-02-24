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مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021.. حبس الزوج سنة و50 ألف جنيه غرامة حال إخفاء الزوجة الثانية

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس الوزراء على قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021، وأحالة إلى مجلس النواب، والذي تناقشة اللجنة التشريعية بالبرلمان الأسبوع المقبل، وينظم القانون أحكام الزواج والطلاق والخطوبة والولاية على المال، والعديد من القضايا الأخرى مثل قضايا النسب وحضانة الأطفال والنفقة وغير ذلك، ويحتوي القانون على 194 مادة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021.. حبس الزوج سنة و50 ألف جنيه غرامة حال إخفاء الزوجة الثانية 2

وعالج قانون الأحوال الشخصية التي أحالته الحكومة للبرلمان برئاسة المتسشار حنفي جبالي مسألة تعدد الزوجات وإخفاء الزوج زواجه من ثانية أو زوجات أخرى، ووضع عقوبة على الزوج حال إخفاءه زواجه بزوجة ثانية أو أكثر.

ووفق المادة 58 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021، فإنه يجب على الزوج الإقرار في عقد الزواج بحالته الإجتماعية، وفي حال زواجه بأخرى يجب عليه أن يقر بإسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، ويجب على المأذون إعلامهن بالزواج بجواب مسجل بعلم الوصول.

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مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021.. حبس الزوج سنة و50 ألف جنيه غرامة حال إخفاء الزوجة الثانية 3

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021

كما نص القانون على أنه حال إخفاء الزوج زواجه بأخرى فإنه يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه ولا تقل على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وكذلك يعاقب المأذون بنفس العقوبة حال عدم إلزامه بإعلام الزوجات الأخرى بزواجه من زوجة جديدة، ويجوز للزوجة طلب الطلاق حال وقوع ضرر معنوي أو مادي عليها من زواج الزوج بأخرى.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021.. حبس الزوج سنة و50 ألف جنيه غرامة حال إخفاء الزوجة الثانية 4

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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