مطرانية أبو تيج تقرر عودة القداسات ومدارس الأحد 

جدة - نرمين السيد - وقرر الأنبا أنداروس، أسقف الإيبارشية تخفيف قيود الإغلاق، وعودة قداسات الأحد والجمعة والأربعاء، وأيضا عودة خدمة مدارس الأحد وباقى الاجتماعات والخدمات، وفتح قاعة العزاء، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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