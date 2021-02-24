متحدث الوزراء: التسجيل للحصول على لقاح كورونا يشمل كل من يعيش على أرض مصر

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن التطعيمات بلقاح كورونا لا تفرق بين مصرى أو أجنبى، مشيرا إلى أن كل من يقيم على أرض الوطن ويحمل جواز سفر يُسمح له بالتسجيل.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، على فضائية صدى البلد، أشار سعد إلى أن التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا لن يكون محصورًا على المصريين، مؤكدًا أن الكل سواسية فى الحصول على اللقاحات. وشدد متحدث الوزراء، إلى أن تحصين الأجانب المقيمين فى الدولة، هو جزء من تحصين المجتمع، إذ يعيشون بين السكان ويختلطون بهم، مضيفًا أن غير القادرين منهم أيضًا سيحصلون على اللقاح مجانًا. ولفت إلى أنه لن يتم معاملة الدبلوماسى الذى يمثل دولة أجنبية على أرض مصر أو يعمل فى شركة كبرى، نفس معاملة اللاجئ، معقبًا: "القادر يدفع، وغير القادر يتم إعفاؤه".

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