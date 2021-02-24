جدة - نرمين السيد - وشيع الأهالى 9 آخرين من ضحايا المركب الغارق، مساء أمس، إلى مثواهم الأخير ببرج العرب.
كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.
وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا، معظمهم أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و14 عاما، فضلا عن إصابة 6 آخرين جرى نقلهم لمستشفى العامرية العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. المئات يشيعون جنازة 5 من ضحايا مركب مريوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.