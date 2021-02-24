صور.. المئات يشيعون جنازة 5 من ضحايا مركب مريوط

جدة - نرمين السيد - وشيع الأهالى 9 آخرين من ضحايا المركب الغارق، مساء أمس، إلى مثواهم الأخير ببرج العرب.

كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا، معظمهم أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و14 عاما، فضلا عن إصابة 6 آخرين جرى نقلهم لمستشفى العامرية العام.