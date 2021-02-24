بالأسماء.. وزير التنمية المحلية يجري حركة تغييرات بالأحياء

أصدر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين محمد معوض عقل رئيسًا لحي الوايلي، نقلًا من وظيفة رئيس حي غرب القاهرة، وتعيين هاني محمد رضا عبد الحليم، رئيسًا لحي الشرابية نقلًا من حي الوايلي.
كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بانتداب كل من طارق محمود اليمني رئيسًا لحي الخليفة، نقلًا من وظيفة رئيس حي المقطم، وندب أحمد محمود أبو بكر رئيس حي المقطم، نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا.
وأكد شعراوي - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه التغييرات تأتي في إطار متابعة الوزارة بصورة مستمرة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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