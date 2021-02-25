صورة .. مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات العربية للطيران الإماراتية

جدة - نرمين السيد - احتفل مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الأربعاء، باستقبال أولى رحلات الشركة العربية للطيران الإماراتية، حيث كان فى استقبال الطائرة من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نانسى عمر، مدير عام العقود والاتفاقيات، وعبدالله عبده، مدير الخدمات الأرضية، وبهاء ثروت، مدير خدمة العملاء بتكليف من المهندس مجدى محمدين، رئيس شركة الخدمات الأرضية.





ومن المقرر أن تسير الشركة العربية رحلتين أسبوعيا بشكل مبدئى على أن تزيد الرحلات، خلال الفترة المقبلة حسب الحجوزات والطلب. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بـ حظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات.

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