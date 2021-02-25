جدة - نرمين السيد - وشمل التصوير الجوى لـ العاصمة الإدارية الجديدة، لقطات مبهرة لـ حى المال والأعمال، والحى الحكومى، والبرج الأيقونى الذى وصل ارتفاعه حتى الآن إلى 60 طابقا بنحو 300 متر، من أصل 398 مترا.
وتضم منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. لقطات مبهرة لـ منطقة الأعمال المركزية بـ العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.