فيديو .. لقطات مبهرة لـ منطقة الأعمال المركزية بـ العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وشمل التصوير الجوى لـ العاصمة الإدارية الجديدة، لقطات مبهرة لـ حى المال والأعمال، والحى الحكومى، والبرج الأيقونى الذى وصل ارتفاعه حتى الآن إلى 60 طابقا بنحو 300 متر، من أصل 398 مترا.

وتضم منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.