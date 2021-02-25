صور.. عزاء النائب السابق عن دائرة المنيل محمد العقاد

جدة - نرمين السيد - حضر العزاء كل من النائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنواب رضا البلتاجى، وجون طلعت، وعمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى.

كما شارك أيضا النائب ياسر قورة، والمستشار شبل همام، والمحامى خالد أبو بكر، والنائب أحمد السجينى، والنائب خالد القط، والنائبة مى بطران، والمحامى محمد أبو شقة، والنائب محمد إسماعيل، والنائب عمرو أبو اليزيد والنائبة شادية ثابت.