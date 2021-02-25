هل يحق للجنسيات الأخرى الحصول على لقاح كورونا مثل المصريين؟.. متحدث «الحكومة» يجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع بمصر مطمئن بخصوص كورونا، وهناك ثبات نسبي فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الموجودين فى مصر سواء كانوا من جنسيات أخرى سيكون لهم حق للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن الدولة ستقوم بتطعيم غير المصريين بلقاح كورونا، وأن القادرين هم من سيدفعون ثمن اللقاح ولكن غير القادرين لن يدفعوا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين فوق سن الـ40 يحق لهم التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.

ولفت إلى أنه لم يعد هناك ضغط على مستشفيات الحجز الصحى لكورونا، وأن هناك انخفاض نسبة الإشغال للمصابين بكورونا فى الرعاية المركزة إلى 48%.

وأشار إلى أن النظام المميكن هو الذى يحدد أولوية الحصول على لقاح فيروس كورونا.