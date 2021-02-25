صورة .. وكيل صحة سوهاج تفاجئ موظفى وحدة رعاية الطفل

جدة - نرمين السيد - وتفقدت كريمة حاكد خلال الزيارة عيادات "الأسنان - متابعة الحوامل - عيادة الأطفال - عيادة تنظيم الأسرة"، كما اطلعت على دفتر الحضور والانصراف.

واختتمت الزيارة بالمرور على الأطفال الذى تم العثور عليهم للتأكد من توفير الرعاية لهم، كما شددت على ضروة الحرص على توفير جو صحى و ملائم للأطفال.

وأكدت على ضرورة الحرص على رعاية الأطفال وتلبية جميع احتياجاتهم ووجهت بزيادة عدد العاملات بقسم الأطفال المعثور عليهم.