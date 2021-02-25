المرور تعلن الطوارئ فى جميع المحافظات لمواجهة الشبورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، حالة الطوارئ فى غرف عملياتها على مستوى الجمهورية للتعامل مع آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح اليوم.





وتتابع غرف العمليات على مدار الساعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق بين المحافظات. وأهابت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة. كان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكد أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

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