تسليم السائقين الملتزمين سيارات جديدة تعمل بالغاز ضمن مبادرة هدية الرئيس السيسى.. فيديو

رصد فيديو فرحة السائقين الذين حصلوا على سيارات جديدة ضمن مبادرة الرئيس السيسى لمكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم التي تعمل بالنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز. وعبر السائقون وأسرهم – في الفيديو الذى نشره حزب مستقبل وطن - عن فرحتهم، موجهين الشكر للرئيس السيسى على المبادرة، مؤكدين أنهم تسلموا سيارات جديدة تعمل بالغاز بدلا من سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين دون أن يدفعوا أي مقابل.











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