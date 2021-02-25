علشان سلامتك .. 6 إرشادات من المرور للقيادة أثناء الشبورة

جدة - نرمين السيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، عديدا من الإرشادات والنصائح التى يجب على قائدى السيارات الالتزام بها لتفادى الحوادث فى ظل الشبورة المائية التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.





وتضمنت نصائح الإدارة العامة للمرور قائمة مهمة من الوصايا والإرشادات، كالتالى:

يجب على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

يجب على قائدى السيارات، زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك، والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار "الحارة المرورية" مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

على قائدى السيارات استخدام أنوار الانتظار، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا.

فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل جميع الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.