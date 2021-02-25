أطباء سوهاج العام ينجحون فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - نجح فريق مستشفى سوهاج العام، بقيادة الدكتور وائل شنودة، والطاقم الطبى بالمستشفى المكون من فريق العزل، وفريق النساء وفريق التخدير، وفريق الأطفال، من إتمام عملية قيصرية لسيدة مصابة بـ فيروس كورونا.





وتمكن أعضاء الطاقم الطبى، بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، من إنقاذ الأم والطفل. ووجهت وكيل صحة سوهاج التحية والتقدير لأفراد الطاقم الطبى المشارك فى العملية وهم الأطباء: "أحمد نبيل طبيب تخدير، ومينا إسحاق طبيب نساء، ورفيق رمسيس، أخصائى أطفال، وأمل طبيبة أطفال، ومحمد صالح، طبيب مكافحة عدوى، وعلى محمد قبيصى وكيل تمريض".

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