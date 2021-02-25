صرح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، أن هدف الفريق والجهاز الفني هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح الأهلي.

نشرت الفنانة صفاء مغربي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب قرار ترحيلها من كندا.

عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن، محاولة بعثة يابانية بناء هرم جديد في الجيزة.

علق الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا. قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق إنه لم يكن على خلاف مع أمير مرتضى منصور، إطلاقًا، مشيرًا إلى وجود أزمة واحدة مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور. كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مران محسن مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الجاري . تحتفل اليوم الفنانة هناء ثروت، بعيد ميلادها الـ 67 والتى تظهرت فى ادورا ثانوية ولكن برغم من ذلك استطعت ان تحقق نجاحا كبيرا فى السينما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية بـ كورونا .. موديرنا: لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا من الفيروس جاهز للتجارب السريرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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