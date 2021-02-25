الأوقاف : تنفيذ 190 برنامجا تدريبيا ودورة تأهيلية منذ 1 يناير 2020

جدة - نرمين السيد - وتضمنت برامج التدريب أكثر من 190 برنامجًا تدريبيًا ودورة تأهيلية بـ أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين، ومراكز التدريب بالوزارة. طالع موقع الأوقاف من هنا وأشارت الوزارة إلى أن برامج التدريب جاءت بالشراكة مع وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس القومى للمرأة، ومركز إعداد القادة بالقطاع الحكومى، والجامعات المصرية، وبعض الجهات الأخرى المتخصصة فى مجال التدريب والتأهيل.

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