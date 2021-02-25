انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 25 فبراير 2021 البيضاء والساسو والأمهات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يوجد حالة من الإستقرار في سعر الفراخ اليوم الخميس 25 فبراير 2021 بـ بورصة الدواجن، كما أن أسعار الفراخ الحالية ليست عادلة بالنسبة للمربين وأصحاب المزارع، نظراً للزيادات المتتالية في أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة من نواحي أخرى مثل العمالة والتدفئة في ظل العوامل الجوية الحالية وحالة عدم الإستقرار وانخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد.

سعر الفراخ اليوم 25 فبراير بورصة الدواجن

وبالرغم من وجود حالة من عدم الرضا لأصحاب المزارع ومربي الدواجن، إلا أن المواطن العادي “المستهلك” يرى أن أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن هي أسعار عادلة بل إنها يجب أن تنخفض أكثر من الأسعار الحالية، ولكن أصحاب المحلات هم الذين يجنون مكاسب سريعة من الدواجن، حيث يجنون نحو جنيها وثلاثة وأربعة في الكيلو الواحد.

وحول سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن فقد جاءت على النحو التالي:

النوع السعر سعر الفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 29 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم 22 جنيه سعر كيلو البط في بورصة الدواجن 45 جنيه سعلر كيلو الرومي 50 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض والبلدي في شركة السقا للإنتاج والتسويق الداجني فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

كتكوت أبيض ساسو بلدي هجين فيومي بط مولر بط مسكوفي سمان عمر أسبوعين 7.75 3 جنيه 1.75 جنيه 1.75 جنيه 1.75 جنيه 12 جنيه 12جنيه 3.25 جنيه

كما جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات الكبرى كالآتي: