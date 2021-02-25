أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وزير الخارجية، فى جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، حيث يتناول الوزير تطورات الأوضاع السياسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويشرح التحديات والمستجدات التى تمر بها المنطقة، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

القاهرة

يبدأ مجلس الدولة تلقى طلبات التعيينات لوظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمى الذى أنشئ مؤخرًا للتسهيل على المتقدمين فى إطار منع التزاحم داخل المؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا.

القاهرة

يلتقى فريقا الإنتاج الحربى وإنبى، فى الثانية والنصف ظهرا، ويلتقى فريقا الاتحاد السكندرى ووادى دجلة، فى الخامسة مساء ويلتقى فريقا بيراميدز والجونة، فى السابعة والنصف مساء، وذلك فى إطار مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

القاهرة

ينظم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفلا لفرقة "رضا للفنون الشعبية" التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهو فيروس كورونا.

الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت "ويبنار" تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى ميدان العلوم، حيث تستضيف المكتبة بهذه المناسبة أحد النماذج المشرفة للمرأة المصرية فى العالم، وهى الدكتورة هدى المراغى، أستاذ متميز ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى، جامعة وندسور بكندا، والحاصلة على "وسام كندا" وهو أرفع وسام مدنى بكندا، وأول سيدة فى تاريخ كندا تصبح عميدة لكلية هندسة.

بنى سويف

يبدأ تسكين طلاب المدن الجامعية بجامعة بنى سويف وفق جدول زمنى محدد لطلاب كل كلية وجداول التسكين بكل مدينة، مع إعفائهم نصف شهر من مصروفات المدن الجامعية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.