وزير التموين يزور اليوم 5 مناطق فى جولة بـ أسوان

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التموين، فى بيان أصدرته الوزارة، أن جولته بمحافظة اسوان اليوم الخميس ستشمل عددا كبيرا من المشروعات التموينية منها زيارة مصنع سكر إدفو، للاطمئنان على عمليات التطوير الموجودة به وكذلك عمليات إنتاج السكر بشقيه البنجر وقصب السكر.

وتشمل الجولة التى يرافقه فيها أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد مطحن إدفو وصومعة إدفو، كما تشمل الجولة تفقد هايبر الشيخ هارون والذى تبلغ مساحته 754 متر وبه ثلاجات تجميد، وكذلك هايبر العقاد والذى تبلغ مساحته 370 متر بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 متر للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعى والأرصدة أيضاً.

جدير بالذكر، أن وزير التموين قام بعدد كبير من الجولات الميدانية فى الشهرين الماضيين شملت محافظات "بورسعيد – السويس – الاسماعيلية – الاسكندرية – القليوبية – الاقصر – المنيا".