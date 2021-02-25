توجيهات مدبولي حول تسجيل العقارات ومباحثات وزير الخارجية وأخبار الشأن المحلي في أبرز عناوين صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على توجيهات رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والمرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي-التخصصي لإدارة المدفعية (أحمس-3)، ولقاء وزير الخارجية سامح شكري مع البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، والاتصال الهاتفي بين الوزير سامح شكري ونظيره الأمريكي، فضلًا عن عدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، وأكد أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، وطالب الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولي وجه، خلال اجتماع مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس"، بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعى مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

وأشارت "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد عدم فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وقال إنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وإن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من الضريبة وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وأضاف معيط أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل بدءا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا. موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط، ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع.

وأوضحت "الأهرام" أن مدبولي، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بهدف إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "مناقشة الخطط الاستثمارية الحكومية في اجتماعات وزارية .. قريبا"، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماع، أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد 21/2022، مؤكدًا أنها ستشهد ملامح الخطة الاستثمارية للعام زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات لاسيما في قطاعي الصحة.

وقال دكتور مدبولي، إنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتي من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والسكان والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي أحمس 3"، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي-التخصصي لإدارة المدفعية (أحمس-3)، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة بدأت باستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع وتفقد اصطفاف عناصر وحدات المدفعية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "روزا اليوسف" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتي 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، مشيرة إلى أن القرار نشر، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء.

وأكدت أن مفتي الجمهورية، تقدم، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.

وحول أزمة سد النهضة، ذكرت صحيفة "روزا اليوسف" أن الدولة المصرية تواصل تحركاتها الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، حيث بحث وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، خلال لقائه مع البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي قضية سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذًا في الاعتبار رعاية الاتحاد الإفريقي لمسار المفاوضات؛ كما أشار حافظ إلى تأكيد وزير الخارجية، خلال اللقاء، على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الشأن.

وفي صحيفة "الشروق"، وتحت عنوان "في أول اتصال هاتفي بينهما ... وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان استراتيجية العلاقات بين البلدين"، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على جميع الأصعدة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي "أنتونى بلينكن"، حيث ناقش الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم شكري خلال الاتصال الأول بينهما منذ تولى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسئولية التهنئة للوزير بلينكن على توليه منصبه.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن المحادثة الهاتفية عكست تلاقى رؤى الدولتينّ في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية الدولية، حيث شهد الاتصال نقاشا حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

وأشارت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السفير الأمريكي بالقاهرة: السيسي عبر بمصر من أسوأ أزمة في العالم بفضل إصلاحاته"، إلى أن السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين أكد أن مصر والولايات المتحدة تربطهما علاقة إستراتيجية قوية، وأن بلاده تؤكد التزامها الدائم بتعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال كوهين، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة د.شريف كامل، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، في جميع القضايا الإقليمية الرئيسية ومنها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا وإحراز تقدم نحو عملية السلام في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العمل على إيجاد حل لسد النهضة، مضيفا أن البلدين يشتركان في الالتزام بصياغة حلول دبلوماسية تعزز الاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن شراكتنا التجارية والاستثمارية، تعد شراكة قوية ومرنة ومتنامية.. ورغم صدمة (كوفيد-19)، فإنه من المتوقع أن تستمر هذه الشراكة بنفس القوة في ذلك في السنوات القادمة.

وأضافت "الأخبار" تحت عنوان "ترخيص طارئ للقاحي سبوتنيك واسترازينيكا لمواجهة كورونا" أن هيئة الدواء المصرية أعلنت منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي (سبوتنيك-V) الروسي، و"استرازينيكا" الإنجليزي.

ونقلت الصحيفة عن د. محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، قوله إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي (سبوتنيك- V) واسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة.

وأضاف أنه بعد ترخيص اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام من هيئة الدواء المصرية 4 لقاحات.

وتحت عنوان "توطين صناعة عربات قطارات النوم بالتعاون مع المجر"، ذكرت "الأخبار" أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، بحث التعاون في مجال تصنيع 200 عربة نوم سكة حديد جديدة وتوطين صناعتها في مصر، مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية.

وأضافت الصحيفة أن هذا اللقاء جاء عقب استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من الجانب المجري ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، والتي تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو والتي وصل منها 260 عربة.

من جانبه، ووصف وزير الخارجية والتجارة المجري الصفقة بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين وأكد التزام الجانب المجرى بالمواعيد المحددة لتوريد العربات ووجه الدعوة لوزير النقل لزيارة المجر لحضور أعمال شحن الدفعة الأولى من العربات المكيفة المصنعة في المجر يونيو المقبل.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "اكتمال تنفيذ 60 دورًا من البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية"، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض عددا من المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا تنفيذ 60 دورا بالبرج الأيقونى- أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 400 متر- بمنطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

وحول امتحانات الفصل الدراسي الأول، أوضحت "المصري اليوم" تحت عنوان "التعليم تطرح نماذج استرشادية لامتحانات "النقل والشهادة الإعدادية"، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت توفير نماذج تعليمية استرشادية لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك للشهادة الإعدادية، وذلك لتدريب الطلاب على شكل الامتحان المجمع متعدد التخصصات. ويمكن تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية من خلال منصة التعليم المصري عبر الإنترنت.

وحول فاجعة حادثة بحيرة مريوط، ذكرت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "انتشال جثامين 3 أطفال في حادث غرق مركب بحيرة مريوط"، أن فرق الإنقاذ النهري في الإسكندرية بالتنسيق مع غواصين متطوعين تمكنت أمس الأربعاء من انتشال جثامين 3 أطفال فتاتين وولد من أعماق مياه بحيرة مريوط التي شهدت حادث غرق مركب يقل 20 شخصا من أسرتين متقاربتين، وبذلك أصبح عدد الضحايا 14 شخصًا.

وأضافت الصحيفة أن المتهم محمد.ع 23 عاما صاحب المركب الغارق في بحيرة مريوط أقر أمام نيابة ثان العامرية بأن مركبه غير مرخص لكنه اعتاد الإبحار به في تلك المنطقة.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "محمد بن راشد يشيد بالجناح المصري في معرض "إيديكس"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي أبدي إعجابه الشديد بجناح مصر فى معرض (إيديكس- 2021)، المقام في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.. وقال إن للهيئة العربية للتصنيع دورا متميزا في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعها وأن المنتجات تتميز بجودتها، مشيرا إلى أن الهيئة تلبى احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال زيارته للجناح المصري أمس، وأشاد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتنظيم المتميز للمعرض.