الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا يصاحبه أمطار على سواحل البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم، الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون الطقس ما بين المائل للدفء والدافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، هي أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات الجمهورية:

القاهرة 21/10

الاسكندرية 19/11

مطروح 18/11

بورسعيد 21/13

السويس 21/11

رفح 19/10

نويبع 22/14

طابا 21/13

شرم الشيخ 25/15

مرسى علم 24/15

بني سويف 22/9

سوهاج 23/9

الاقصر 24/10

الوادي الجديد 23/10