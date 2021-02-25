صحة الإسكندرية: بدء تطعيم 860 ألف طفل ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح السقعان، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 860 ألف طفل بمختلف أحياء الإسكندرية، من بينهم 2.662 طفلا عربيا وأجنبيا من المقيمين فى الإسكندرية، مشيرا إلى مشاركة 1886 فريق طبى فى الحملة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، فضلا عن فرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وقال السقعان إن إجمالى عدد المشاركين فى الحملة من الفرق الطبية حوالى 4.600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تستمر في تنفيذ حملات قومية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.