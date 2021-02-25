توجيهات مدبولى بتشكيل لجنة لتيسير إجراءات تسجيل العقارات .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد -



ولقاء وزير الخارجية مع البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الإفريقى لمناقشة قضية سد النهضة، والاتصال الهاتفى بين الوزير، ونظيره الأمريكى، فضلاً عن عدد من أخبار الشأن المحلى.

وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلى عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقارى، وأكد أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، وطالب الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولى وجه، خلال اجتماع مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس"، بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعى مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم فى الرد على استفسارات المواطنين فى هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

وأشارت "الأهرام" أن وزير المالية، أكد عدم فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وقال إنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وإن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من الضريبة وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية فى رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وأوضحت "الأهرام" أن مدبولى، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بهدف إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "مناقشة الخطط الاستثمارية الحكومية فى اجتماعات وزارية .. قريبا"، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماع، أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد 21/2022، مؤكدًا أنها ستشهد ملامح الخطة الاستثمارية للعام زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية، فى ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك لتنفيذ كثير من المبادرات الرئاسية التى تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات لاسيما فى قطاعى الصحة.

وقال مدبولى، إنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتى من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، والسكان والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجى أحمس 3"، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجى التعبوى-التخصصى لإدارة المدفعية "أحمس-3"، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة بدأت باستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ

المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع وتفقد اصطفاف عناصر وحدات المدفعية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

أخبار الصحف اليوم

ومن جانبها ذكرت صحيفة "روزا اليوسف" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقى إبراهيم عبدالكريم علام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، مشيرة إلى أن القرار نشر، فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الأربعاء.

وأكدت أن مفتى الجمهورية، تقدم، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.

وحول أزمة سد النهضة، ذكرت صحيفة "روزا اليوسف" أن الدولة المصرية تواصل تحركاتها الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، حيث بحث وزير الخارجية، أمس الأربعاء، خلال لقائه مع البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقى قضية سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أعرب عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولى على إتمام هذه الزيارة فى إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً فى الاعتبار رعاية الاتحاد الإفريقى لمسار المفاوضات؛ كما أشار حافظ إلى تأكيد وزير الخارجية، خلال اللقاء، على تقدير مصر الكبير للمساعى الكونغولية فى هذا الشأن.

وفى صحيفة "الشروق"، وتحت عنوان "فى أول اتصال هاتفى بينهما ... وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان استراتيجية العلاقات بين البلدين"، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية، أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والولايات المتحدة والسعى لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذى يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على جميع الأصعدة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء فى اتصال هاتفى تلقاه من نظيره الأمريكى "أنتونى بلينكن"، حيث ناقش الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزير الخارجية خلال الاتصال الأول بينهما منذ تولى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المسؤولية التهنئة للوزير بلينكن على توليه منصبه.

وذكرت الخارجية المصرية فى بيان أن المحادثة الهاتفية عكست تلاقى رؤى الدولتينّ فى عديد من الملفات والقضايا الإقليمية الدولية، حيث شهد الاتصال نقاشا حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التى تواجهها المنطقة.

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أشارت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السفير الأمريكى بالقاهرة: السيسى عبر بمصر من أسوأ أزمة فى العالم بفضل إصلاحاته"، إلى أن السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين أكد أن مصر والولايات المتحدة تربطهما علاقة إستراتيجية قوية، وأن بلاده تؤكد التزامها الدائم بتعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال كوهين، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة د.شريف كامل، إن هناك كثيرا من القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، فى جميع القضايا الإقليمية الرئيسية ومنها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حل سياسى فى ليبيا وإحراز تقدم نحو عملية السلام فى الشرق الأوسط بالإضافة إلى العمل على إيجاد حل لسد النهضة، مضيفا أن البلدين يشتركان فى الالتزام بصياغة حلول دبلوماسية تعزز الاستقرار الإقليمى، مضيفًا أن شراكتنا التجارية والاستثمارية، تعد شراكة قوية ومرنة ومتنامية.. ورغم صدمة كورونا فإنه من المتوقع أن تستمر هذه الشراكة بنفس القوة فى ذلك فى السنوات القادمة.

وتحت عنوان "توطين صناعة عربات قطارات النوم بالتعاون مع المجر"، ذكرت "الأخبار" أن وزير النقل، بحث التعاون فى مجال تصنيع 200 عربة نوم سكة حديد جديدة وتوطين صناعتها فى مصر، مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية.

وأضافت الصحيفة أن هذا اللقاء جاء عقب استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من الجانب المجرى ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، والتى تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو والتى وصل منها 260 عربة.

من جانبه، ووصف وزير الخارجية والتجارة المجرى الصفقة بالعلامة المضيئة فى مجال التعاون بين الجانبين وأكد التزام الجانب المجرى بالمواعيد المحددة لتوريد العربات ووجه الدعوة لوزير النقل لزيارة المجر لحضور أعمال شحن الدفعة الأولى من العربات المكيفة المصنعة فى المجر يونيو المقبل.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "اكتمال تنفيذ 60 دورًا من البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية"، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض عددا من المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا تنفيذ 60 دورا بالبرج الأيقونى- أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع 400 متر- بمنطقة الأعمال المركزية، التى تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

وحول امتحانات الفصل الدراسى الأول، أوضحت "المصرى اليوم" تحت عنوان "التعليم تطرح نماذج استرشادية لامتحانات "النقل والشهادة الإعدادية"، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت توفير نماذج تعليمية استرشادية لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وكذلك للشهادة الإعدادية، وذلك لتدريب الطلاب على شكل الامتحان المجمع متعدد التخصصات. ويمكن تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية من خلال منصة التعليم المصرى عبر الإنترنت.

وحول فاجعة حادثة بحيرة مريوط، ذكرت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "انتشال جثامين 3 أطفال فى حادث غرق مركب بحيرة مريوط"، أن فرق الإنقاذ النهرى فى الإسكندرية بالتنسيق مع غواصين متطوعين تمكنت أمس الأربعاء من انتشال جثامين 3 أطفال فتاتان وولد من أعماق مياه بحيرة مريوط التى شهدت حادث غرق مركب يقل 20 شخصا من أسرتين متقاربتين، وبذلك أصبح عدد الضحايا 14 شخصًا.

وأضافت الصحيفة أن المتهم محمد.ع 23 عاما، صاحب المركب الغارق فى بحيرة مريوط أقر أمام نيابة ثان العامرية بأن مركبه غير مرخص لكنه اعتاد الإبحار به فى تلك المنطقة.