صور: خطوة نحو حياة أفضل.. مشروع الشباب والرياضة فى الوادى الجديد



جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، تم تنفيذ فعاليات البرنامج طبقا لما يلى:

فكرة المشروع

تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة للعمل على تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية" وخلق جيل متزن قادر على الإدارة من خلال برنامج علمى مقنن قائم على تراث حضارى ومكونا ظهيرا شعبيا للعودة للمستقبل، والعمل على مواجهة المشكلات والقضايا المعاصرة وذلك من خلال:

- تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك.

- استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج.



- تطبيق ما جرى تعلمه على المجتمع الأصلى من خلال التفاعل فى الشارع لتنفيذ مجموعة من الحملات المختلفة التى تستهدف المشكلات والقضايا المعاصرة بالمجتمع المصرى.

- إعداد فريق من النشء والشباب بكل محافظة يعمل على مواجهة وحل المشكلات المعاصرة وإدارة الأزمات.

- الاهتمام بالنشء والشباب فى المناطق الحدودية والمهمشة والعشوائية من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.



فاعليات المبادرة

-تم وضع البرنامج العام للمبادرة التنوع ما بين الأنشطة المقدمة للنشء لمراعاة التنوع الفكرى والثقافى ما بين المحافظات المختلفة ومراعاة المشكلات والقضايا المعاصرة وعليه وضعت خريطة العمل كالآتى:

ملتقى لمدة 5 أيام يضم مجموعة من البرامج المستحدثة وهى:

- مهرجان الألعاب الترويحية التنموية "تعديل السلوك والتعلم من خلال اللعب" بموجب 5 أيام داخل المحافظة لـ 800 طفل.

- البرنامج التدريبى لمجموعة الثمانية الذى تم اختيارهم من أبناء المحافظة وتأهيلهم كسواعد لتنفيذ ورش العمل وتنفيذ المبادرات المختلفة " وكأول فريق من النشء يتم تدريبة على طرق التفكير الابتكارى وحل المشكلات".



- ورش عمل فى مجال "التوعية الصحية ، التثقيف المالى، التنمية الذاتية ، المشكلات المعاصرة، التوعية المرورية، كيفية التعامل وأطفال الشوارع"، والعمل على دمج ورش العمل بالألعاب الترويحية المختلفة.

- حملة التوعية المرورية ناتج البرنامج التدريبى للطلائع المشاركين.

- حملة التوعية لكيفية التعامل مع أطفال الشوارع والمشكلات والمخاطر.

- حملة تنشيط السياحة من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية داخل المعابد والمتاحف المختلفة.



المستهدفون

النشء بالمحافظات الحدودية وذلك بقاعدة مستفيدين ما يقرب من 2.500 مشارك بموجب 417 طفلا لـ 6 محافظات.



المشاركون

- المدربين والميسرين من المتخصصين بالمجالات المختلفة لإقامة ورش العمل التنموية من فريق Egy Camp من الجامعات المختلفة والقائمين على تنفيذ الأنشطة الترويحية المختلفة.

- الضيوف من أولياء الأمور أو المسئولين بكل محافظة.

- مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

- مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

المحتوى التعليمى

- يضم البرنامج تجسيد للعلوم المختلفة من خلال منهج خفى يتم دمجة بمجموعة من الأنشطة الترويحية المختلفة تلبى رغبات وميول المستهدفين من كل فئات المجتمع كما تعالج المشاكل النفسية للأفراد من خلال استخدام مجالات العلوم المختلفة بأسلوب ترفيهى ممتع.

- العمل على توعية النشء ضد مخاطر الجريمة المستحدثة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويحية بأسلوب علمى مبتكر من خلال تكامل العلوم المختلفة" وذلك بدمج علوم الجريمة بعلم النفس الرياضى" ومجموعة من ورش العمل المستحدثة.

- العمل على توعية النشء بأهمية القوات المسلحة والشرطة من خلال تدريس بعض العلوم العسكرية وممارستها فى الأنشطة الترويحية مما يخلق حالة من الانتماء والفخر لقواتنا المسلحة.

- تدريس النسبة الذهبية للطلائع الذى اصبح ملزما تدريسه بالمدارس فى معظم الدول المتقدمة.

- إجراء اختبارات معرفية قبلية وبعدية لقياس مدى قابلية الطلاب للتعلم ومدى تأثير البرنامج.



البعد الاستراتيجى "على المستوى القومى"

يتضمن البرنامج تكوين ظهير شعبى للدولة يمكن أن تتبنى رعايته وزارة الشباب والرياضة بشكل علمى وتنموى بالتعاون مع أحد المؤسسات العلمية بالدولة نظرا للقيمة العلمية الكبرى من خلال تطبيق البرنامج المستخدم.