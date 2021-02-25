محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع فريد ندا بتكلفة 22 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع فريد ندا، حيث شدد على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، وفى أيام العطلات الأسبوعية، لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.





كما تابع المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل. وتجدر الإشارة الى أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذى يعد المدخل الرئيسى للعاصمة، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه. وشمل التطوير عمل مخطط مرورى بإضافة حارة خدمات أمام استاد بنها الرياضى وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقارى بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالى.

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