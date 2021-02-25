الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع الصرف الصحي بأبوبسيسية في...

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة - العامرية - محافظة الإسكندرية ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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