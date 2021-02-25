السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

فى إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب وذلك أعتبارا من يوم 27/2/2021 - تعديل قطار 164 اكسبريس الاسكندرية / أسوان ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية. -تعديل قطار 163 أسوان / الأسكندرية ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية . -تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق / المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية . -تعديل قطار 380 ركاب المنصورة / بلبيس / القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية. -تعديل قطار 389 القاهرة / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية. -تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية . -تعديل قطار 229 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية . -تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية . -تعديل قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.

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